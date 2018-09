Statens vegvesen har ikkje nådd å få fjerna trea som fall i stormen onsdag kveld/natt til torsdag.

Og med fylkesveg 407 over Sæbø som omkjøringsveg går det ikkje nett fort å kjøra rundt når «nyevegen» er stengt. No klokka 17.00 torsdag kan folk i køen melda at over Sæbø står trafikken heilt i ro, etter ei utforkjøring.

Har tatt ut skog

Det er felt ein del skog ved Storheimstø i år, og det er tydeleg at dei trea som står att ikkje har hatt røter til å ta vinden rett imot.

Så lenge vegen er stengt og omkjøringa går tregt er det best å vurdera andre alternativ, som å halda seg heime, eller kjøra rundt Austrheim.

Ordna i Lindås

Men i Lindås er alle vegane opna igjen. Det betyr at det no er fritt fram både i Hodnesdalen, Kleivdalen, i Leknesvegen og på Stranda.

