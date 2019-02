Førre veke var eg så heldig at eg fekk vera med i 109-årsdagen til Solveig Hagen. Solveig, som er nest eldst i landet, bur på Meland sjukeheim. Der får ho eit tilbod som både ho og familien er godt nøgde med.

God eldreomsorg er viktig. Det er alle einige i, og det vert gjort mykje bra for at dei som bur på norske sjukeheimar skal få ein god kvardag og eit godt helsetilbod. Dei mange tilsette i helse- og omsorgstenesta fortener ei stor takk for jobben dei gjer. Men dessverre fortel dei ofte om høgt arbeidspress og knappe ressursar som får konsekvensar for eldre og sjuke.

Det er kamp om kronene og det er mange grupper i samfunnet som krev politikarane si merksemd. Unge og ressurssterke menneske protesterer høglydt når tilbodet dei får vert truga eller ikkje er godt nok. Og det er klart at gode barnehagar, skular,og idrett- og kulturtilbod er viktig.

Men dei som bur på sjukeheimar eller er avhengige av hjelp frå heimetenesta arrangerer ikkje fakkeltog eller startar aksjonsgrupper på nett for å fronta sine saker. Ikkje trur eg dei hadde gjort det heller, om dei hadde hatt mulegheiten. Dei tilhøyrer ein annan generasjon.

Dei som veks opp i dag, er vane med å bli sett og høyrt og vert lært opp til å krevja sin rett. Medan den eldre generasjonen vaks opp med haldningar om at ein skulle vera audmjuk og glad for alt ein fekk. Dei kvir seg for å klaga og er redde for å vera til bry. Difor lagar dei ikkje så mykje støy, sjølv dei gongane dei hadde hatt grunn til å klaga.

Både me i media og politikarane som tar avgjerder i kommunane, har eit særskild ansvar for å lytta etter dei lågmælte gruppene i samfunnet. Dei eldre har ei stemme me bør lytta til.

Det er viktig at politikarar og journalistar kjem dei dagane det er fest og glede på sjukeheimen, men det er endå viktigare at me er tilgjengelege og lydhøyre alle dei andre dagane i året.

Generasjonane før oss har mykje å læra bort, og eg trur dei har mykje å fortelja om me berre tek oss tid til å lytta.