Evakuerer personar etter ras i Modalen

Det har gått ras ved Stokkevika og ved Slottsportentunnelen i Modalen, og 110 Hordaland melder klokka 18.30 at vegen er stengt og at dei saman med mannskap frå politiet no evakuerer personar som er innesperra av raset.

– Det er totalt sju personar vi evakuerer. Tre av personane sat i ein bil som blei innesperra av raset. Dei fekk store massar på begge sider av bilen. I tillegg til dei tre i bilen har vi evakuert fire personar i hytter, seier fungerande vaktkommandør Morten Frantzen til Strilen.

Raset er gått mellom Slottsportentunnelen og Mo, og Frantzen opplyser at deler av vegen er riven bort av raset.

– Vegen blir ikkje opna att i dag, legg Frantzen til.