Telefonen ringte på hyttetur: - Du er lottomillionær!

Laurdag 25. august kunne Norsk Tipping ringa tre nybakte lottomillionærar. Ein av dei var ein mann frå Lindås.

Han hadde teke turen på hytta og var i full gong med matlaging når Norsk Tipping ringar han med den gode meldinga.

– Er det sant? utbryt mannen som hadde kjøpt vinnarkupongen hos Joker Brekke til Norsk Tipping.

Det tek ikkje lang tid før resten av familien på hytteturen skjønner kva som føregår over telefonen, og han vert bede om å setja på høyttaler.

Med heile hyttegjengen på tråden vert det god stemning med både latter og jubel.

– Alltid drøymt om

– Dette er berre heilt fantastisk, dette har eg alltid drøymt om. Eg har vore med sidan starten av Lotto, og spelt den same rekkja i alle år. No må vi setja oss ned før vi besvimar, seier mannen til Norsk Tipping.

Spelaren som no kan kalla seg lottomillionær forteljar at han skal betala ned resterande gjeld, og at det skal verta godt å ha litt ekstra på konto.

- Resten av kvelden kjem til å verta fin, men òg litt rar, sa han.

Dei andre to heldige i trekningen på laurdag var ein mann frå Bergen og ein mann frå Ålesund.