Eit vogntog har velta i Eivinvikvegen i Gulen. Det melder 110-sentralen melder på Twitter.

– Semitraileren har velta over på siden. Førar er i sjokk og klagar over smerter i hovudet, seier operasjonsleiar i Vest Politidistrikt, Per Algrøy, til Strilen.

Lokalt brannvern er på staden. Ambulanse og politi på veg.

Trafikken går som normalt.

Stilen følgjer saka.