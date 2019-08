– Vi er midt i prosessen med dette no, både med omsyn til sendingar og namneendringar som ei følgje av regionreforma, seier distriktsdirektør Marius Lillelien i NRK til avisa

Han seier at distriktssendingane til NRK har tradisjon for å følgje fylkesinndelingane, og at det derfor er openbert at NRK må vurdere endringar i både namn og sendestruktur når det kjem nye fylke. Dermed går det mot ei samanslåing mellom NRK Hordaland og NRK Sogn og Fjordane.

Med regionreforma skal 19 fylke erstattast av elleve. Hordaland og Sogn og Fjordane blir til Vestland frå 2020.

Ifølgje Lillelien vil ikkje NRKs struktur for distriktskontor følgje reforma slavisk. Den nye strukturen skal vere klar i haust. Det er ikkje snakk om nedbemanning i samband med omstruktureringa.