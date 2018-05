Det er Norled som melder at ferjeavgangane kl 2215 frå Leirvåg og kl 2245 frå Sløvåg går ut. Dette er grunna nødvendig vedlikehald.

Det betyr at om du kjem frå nordsida og har tenkt deg over Fensfjorden, så er siste avgang 21.45. Motsatt veg, frå Leirvåg, er siste avgang for kvelden klokka 23.15.

For rutetider elles, sjekk Norled heimesider.