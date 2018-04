Mann frå Lindås omkom i snøskred i Lofoten

Det var om ettermiddagen 1. påskedag at det gjekk eit snøskred ved fjellet Sydalsfjellet i Lofoten, der ein person vart meldt sakna. Politiet opplyser no om at den 40 år gamle mannen Audun Lien frå Lindås omkom i ulykka. Ifølge BT har mannen dei siste åra hatt adresse i Sveits. Lien etterlet seg sambuar.

Redningsmannskapar i tillegg til lavinehundar frå Svolvær rykka straks ut då meldinga kom i 17-tida søndag. Då mannen blei funnen vart det gitt livreddande førstehjelp, men livet stod ikkje til å redda.