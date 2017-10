Lokalavisa Strilen sin «far» har gått bort

Hannisdal var blant dei framsynte sju på Lindås som gjekk inn med i alt 1400 kroner i startkapital i selskapet Bygdebladet Strilen LL. Dette selskapet utfordra starta i 1961 opp lokalavis for Nordhordland: Strilen.

– Olav L. Hannisdal var ikkje berre lærar, rektor, lokalpolitikar, forfattar og ein omtenksam familiemann. Han var og indremisjonsmann og ivrig i fråhaldsrørsla. I tillegg hadde han også det engasjementet og evnene som skulle til for å bli «Strilen sin far», seier tidlegare Strilen-redaktør Hans Egil Storheim.

Strilen kom ut kvar 14. dag i starten. Olav L. Hannisdal var ikkje den første redaktøren, men det varte ikkje mange vekene før han tok på seg denne «jobben». Det var veldig lenge ein dugnadsjobb som både kona Lillian og fleire av borna måtte hjelpa til med på ulike måtar.

– Han hadde redaktør-ansvaret i Strilen i 17 år, i ei tid då opplaget vaks jamt, fortel Storheim.

Det var heilt på sin plass at lokalavis-innsatsen og anna samfunnsnyttig arbeid vart offenteg heidra. Lindås kommune tildelte Hannisdal kulturprisen i 1978. I desember 2005 vart han tildelt Kongens Fortenestemedalje i sølv.

– For oss som fekk læra Olav å kjenna, var den kjappe replikken og glimtet i auga noko me vil bera med oss vidare. Han hadde ikkje berre ein treffande god penn, men var og oppteken av at avisa måtte bringa meir enn nyheiter. Ho skulle også underhalda. Det lune og humørfylte stoffet gav han difor ein viktig plass, fortel Storheim.