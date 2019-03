Sjå video frå møte nede i saka.

Klokka 10 onsdag starta møtet i fellesnemnda for det komande Vestland for å diskutera saker knytt til det nye fylket. Blant det som er på sakslista på Radisson Blu Royal på Bryggen i Bergen, er ungdomskort i det nye fylket og nytt inntektssystem for fylkeskommunane.

Fellesnemnda for samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane er sett saman av fylkesutvala i dei to fylka. Fellesnemnda består av til saman 24 medlemmar, 15 frå Hordaland og 9 frå Sogn og Fjordane.