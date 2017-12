Juleferie i Masfjordtunnelen

Torsdag 21. desember var siste arbeidsdag i Masfjordtunnelen før juleferien. Denne tunnelen på E39 er under oppgradering til dei siste EU-krava, og arbeidet medfører omfattande stengingar både på dag- og nattetid. Men no er det altså fri ferdsle til over nyttår.

Ronny Våga som er Statens vegvesen sin byggjeleiar på prosjektet, takkar trafikantane for samarbeidet så langt.

– Me ønskjer å takka alle - både trafikantar og deltakarar - for godt samarbeid i 2017, og gler oss til å halda fram med det gode arbeidet inn i det nye året, seier Ronny Våga.

Første arbeidsdag etter juleferien blir tysdag 2. januar. Då startar arbeidet klokka 08:00 som vanleg. Arbeids- og kolonnetidene i første del av 2018 blir dei same som i 2017:

Mellom klokka 08:00 og klokka 22:30 vil trafikken bli leidd gjennom tunnelen i kontinuerlege kolonnar. Grunna sprengingsarbeid vil tunnelen så bli heilt stengd for trafikk frå klokka 22:30 og fram til oppryddinga er ferdig. Dette kan ta opptil tre timar. Det blir deretter køyrd kontinuerlege kolonnar fram til klokka 02:00. Frå klokka 02:00 blir tunnelen igjen heilt stengd for trafikk, i opptil to timar. Mellom klokka 04:00 og 08:00 er tunnelen open for fri ferdsle. (Dette gjeld altså frå 2. januar igjen).