Strilen sitt opplag går samla sett ned med 74, frå 5668 andre halvår 2018 til 5594 første halvår 2019. – Ein redaktør kan aldri seie seg nøgd med opplagstal med negativ utvikling, men eg er særs glad for at Strilen sitt opplag står omtrent på staden kvil, i ei tid med store endringar for avisa, seier Fjeld.

Digitalt fokus

Fjeld påpeiker at det journalistiske arbeidet er omorganisert, der dei digitale oppgåvene har vore i sentrum. – Strategisk arbeider vi med Strilen i et langt perspektiv. Strilen er her for å bli, og journalistikken vår skal ha eit solid og berekraftig, økonomisk fundament å stå på den andre sida av det digitale skiftet. Dette arbeidar vi no med kvar dag for på sikre, seier redaktøren.

Størst i Nordhordland

Opplagstala for første halvår, veksten i talet abonnentar so langt i andre halvår, og ein del andre indikatorar tyder på at Strilen er der Fjeld vil at avisa skal vere.

– Vi feirar sjølvsagd at vi står trygt i posisjonen vår som nummer 1-avis for Nordhordland og Gulen, smiler Fjeld.

Avisa Nordhordland sitt opplag går tilbake med 89, frå 4947 til 4858.

Redaktøren avsluttar med litt sjølvskryt av sin redaksjon og marknadsavdeling.

– Dei imponerer meg stadig. Seinast no i valkampen, og i etterspelet etter valet, har redaksjonen markert seg kraftig. Hadde eg vore fotballtrenaren deira, so hadde eg sagt at dette er ein gjeng som blør for drakta. Eg gler meg til framtida.