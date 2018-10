I samband med ei brannøving vert trafikken stoppa gjennom Masfjordtunnelen onsdag kveld frå klokka 18.00. Øvinga pågår fram til klokka 20.00, men under oppryddinga den siste halvtimen vert det losa bilar gjennom frå 19.30 med ledebil.

For dei som kjem nordfrå på E39 vert trafikken stoppa nord for Trodalstunnelen, for å unngå at køen står i tunnelane ned mot Matre, opplyser Statens Vegvesen.

Stenginga vil også bli varsla på lystavlene i Instefjord og Knarvik, samt kunngjort via NRK.