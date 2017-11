Handballjenter med eigen loppis

– Me har alt frå klede og sko til sportsutstyr, leiker og interiør, fortel gjengen som er klare til innsats på laurdag.

Det er er Knarvik IL sine jenter 2004/2005 som arrangerer loppemarknaden, der dei har fått lov til å stå i Knarvik Senter.

– Me håpar å dekka inn litt av kostnaden med å reisa på cup til våren, seier Cecilie Grøttveit, som er ein av trenarane for laget.

Barcelona lokkar

Cupturen til våren går sannsynlegvis til Stord, men kanskje kan det verta lengre reiser seinare. Eldre årsklassar frå Knarvik IL har tidlegare reist på cup i Barcelona, og det er eit mål også for denne gjengen.

– Me planlegg langsiktig, og har tur til Barcelona på planen for 2020 eller 2021, når desse årsklassane er på slutten av ungdomsskulen, seier Grøttveit.

– Det kan nok vera lurt å setja av litt pengar kvart år til ein slik tur.

Lopper og gåver

Jentene har samla inn lopper i nærmiljøet, og har ei lang liste med klede som kjolar, bukser, jakker, treningsklede, toppar, skjorter, gensarar med meir klare til loppemarknaden. Vidare har dei ulikt sportsutstyr, spel og leiker, bøker, lamper, interiør og pynteting, med meir.

– Me har også forundringsposar med ulikt innhald. Og så lagar me til eit eit mini-lotteri, der me har fått fine premiar frå fleire butikkar i Knarvik senter, seier Grøttveit.