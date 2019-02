På ein skule i Meland kommune skal ein arbeidstakar ha vorte utsett for ein valdsepisode. Hendinga vart meld inn til Arbeidstilsynet 28. januar i år.

– Det var ein tilsett som vart utsett for utagerande vald frå ein elev. Eleven har truga og slått ein lærer, opplyser rektoren på skulen til Strilen.

Av omsyn til den låge alderen på den involverte eleven brukar ikkje Strilen namnet på skulen det gjeld.

– Viktig at vi melder i frå

Den tilsette var hos lege for røntgen etter hendinga. Det skal ikkje ha vore nokon brot.

– Vi har fått melding om å vera flinke til å melda inn slike hendingar, som det tidlegare har vore underrapportering av, til Arbeidstilsynet, så det er viktig at vi melder i frå, fortel rektoren.

Hadde hendinga ført til alvorlege skadar, fortel rektor at dei hadde meldt valdsepisoden til politiet, men det gjorde dei ikkje i dette tilfellet.

Skulen har derimot gjennomført tiltak for å hindra at dette skjer igjen.

– Vi har gjort ein risikoanalyse på kva som skjedde og kva vi skal endra. Vi har prosedyrar i kommunen for korleis dette skal handterast og vi har ein plan for den tilsette og eleven.

Skal kartleggja tiltak

Skulen har fått krav frå Arbeidstilsynet om å senda inn informasjon om kartlegging av hendinga og plan for tiltak, med svarfrist 28. februar.

– Vi ynskjer å sjå at det er rutinar for å førebyggja slike hendingar. Når vi får dette vil vi vurdera om det er godt nok eller om vi må varsla om pålegg, seier tilsynsleiar Marita Scott i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet skriv i brevet til skulen at vald og truslar ikkje skal handsamast som eit problem for den enkelte arbeidstakar, men som eit arbeidsmiljøproblem som gjeld heile verksemda.

«Vold og trusler kan få konsekvenser for arbeidsmiljøet i virksomheten og føre til mindre jobbengasjement, tap av kompetanse ved at folk slutter, samt og høyere sykefravær. Det er viktig å være oppmerksom på at også hyppige, mindre alvorlige hendelser kan gi store helsekonsekvenser på sikt», heiter det i brevet frå Arbeidstilsynet.