Politiet fekk melding om ulukka ved 12.15-tida og luftambulanse og alle naudetatar er på staden. Ulukka skjedde ved Åse-krysset, like etter Isdalsgardane.

– Første meldinga me fekk var at ein buss hadde kjørt i ein bil bakifrå og at tre personar var skadde, seier operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

To bilar og ein buss

Klokka 12.33 har han fått beskjed om at det er to personbilar og ein buss involvert, og at fire personar skal vera skadde. Det skal vera snakk om at eitt barn er involvert i ulukka og at ein av dei skadde er delvis medvitlaus.

Den eine bilen hadde ein hengar med sauer, så veterinær og Fatland er også varsla, fortel Magnussen.

Han legg til at det er snakk om store materielle skadar på bilane.

Korleis ulukka har skjedd, kan han så langt ikkje svara på.

Vegen er stengt.

Strilen sin utsende melder at luftambulansen returnerte klokka 12.48 tilsynelatande utan å ha nokon med seg.

Saka blir oppdatert.