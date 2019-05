Følg trafikken direkte i kartet øvst i saka. Der kan du sjå trafikkbildet for Nordhordland og Gulen. Grønt betyr at trafikken flyt fint, raudt betyr kø.

I 12-tida torsdag har det oppstått lange køar ved Lyngfjelltunnelen i Lindås.

Strilen har tidlegare omtalt at Lyngfjelltunnelen skal oppgraderast for dryge 50 millionar kroner, og det vil få store konsekvensar for trafikken.

Mellom klokka 06.00 og 20.00, utanfor arbeidstid i tunnelen, er Fylkesveg 57 og Lyngfjelltunnelen open for einvegs kolonne frå Vågseidet mot Lindås med leiebil. Om du kjem frå Lindås, må du nytta omkjøring via fylkesveg 398. Denne vegen blir einvegskjørt frå Lindås mot Vågseidet.