Det var like før klokka 17, Vegstrafikksentralen melde at det på E39, på Knarvik-sida av Litle Urdaltunnelen i Lindås, låg ein stein i vegbana.

Steinen låg slik at han kom brått på i ein kurve, men publikum skubba straks steinen ut or vegbana. No er entreprenør på veg for å sjekka skråninga der steinen truleg kom frå.