Dødsulukke på Fv 57 i Furubergtunnelen

Kring klokka 11.00 måndag skjedde det ei trafikkulukke på fylkesveg 57 Furubergtunnelen i Lindås, og naudetatane rykka ut til staden.

110-sentralen i Hordaland melde klokka 11.02 måndag at det er tale om ein frontkollisjon mellom ein personbil og ein lastebil, og at ein person var fastklemt.

Vest Politidistrikt melde så klokka 11.20 at ein person er erklært død på staden.

Vedkommande var medvitslaus og fastklemt etter kollisjonen, og brannvernet starta hurtigfrigjering. Men det vart etter kvart klart at livet ikke stod til å redda.

Lensmann i Nordhordland Kjell-Idar Vangberg har per no ikkje meir opplysningar om ulukka, men seier at vegen nok vil vera stengt ei tid framover.

Det er ikkje gode omkjøringsmoglegheiter på staden. Større bilar kan ta vegen over Kleivdalen, såframt dei er innanfor lengde- og vektavgrensinga. Personbilar kan nytta gamle Furubergtunnelen, men denne er smal og utan lys.