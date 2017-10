Håvard vil fly veteranfly gjennom 19 land

– Dette er ei oppleving eg har veldig lyst på. For oss som er lidenskapeleg opptatt av å fly er dette ein fantastisk mulegheit til å utfordra seg sjølv og få pressa litt grenser, seier Håvard Dale frå Alversund.

Han er flyteknikar og jobbar til dagleg for CHC helikopter service. Det same gjer Kim-Andre Vågene, som han håpar han skal få med seg på eventyret.

Privat

Frå Argentina til USA

Vintage Air Rally er eit rally for veteranfly, og neste års rally skal gå gjennom 19 land.

Konkurransen startar frå flyplassen Ushuaia i Argentina den 1. mars og varer til 14 april. Då er planen er at alle flya skal landa under eit stort flystemne i Florida i USA. Totalt skal flya leggja bak seg ei strekning på ca. 9000 miles, eller omlag 15.000 kilometer.

Fly frå 1953

– Det er eit heilt ukjent område for oss, og det er ei utfordrande rute, spesielt når ein skal fly veteranfly. Dette er fly med ein teknologi som dei fleste opplever som utdatert, men for oss er det akkurat det som gjer dette så artig. Å fly veteranfly krev noko ekstra av deg, seier Dale.

Han har flydd ein god del forskjellige veteranfly, og brukar mykje av fritida si i ein Saab Safir frå 1953.

Det er dette gamle skuleflyet dei to ønskjer å delta i konkurransen med, men om dei får vera med er endå usikkert.

Lagar tv-serie

I denne konkurransen kan du ikkje berre melda deg på. Du kan melda di interesse, men det er ein spesiell utvelgelsesprosess der det både er krav til flykunnskap, utstyr og ein del andre ting.

– Det er 15 fly som får vera med, og det skal lagast ein tv-serie om rallyet som skal sendast i 120 land neste haust, seier Dale.

Treng heia-gjeng

Han håpar at mange frå Nordhordland vil heia dei fram og dela og lika saker om dei på nettet. Det at dei klarer å marknadsføra seg sjølv og rallyet aukar nemleg sjansen deira for å få bli med,

Den første peikepinnen på om dei får vera med eller ikkje, vil dei får alt onsdag denne veka. Men den endelege deltakarlista er ikkje klar før den 1. desember.