– Vi har dessverre et strømbrudd i området rundt Konglevoll, Hundvin Grimstad, grunnet et tre som har falt ned over linjen. Montørvakter arbeider med å fjerne treet, melder BKK på si feilmeldingsside.

Ifølge BKK-kartet er 458 utan straum. Feilen skjedde rundt klokka 7, og forventa innkopling er klokka 9.

Straumen er også vekke i Myking-området onsdag morgon og formiddag, men det er ei planlagt og varsla utkopling. Der er forventa innkopling klokka 12.30.