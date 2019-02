Nyleg blei trafikkulukkestala frå politiet i Vest offentlege.

Målet med denne rapporten er å identifisere når og kor ulukkene skjer, samt å identifisere vegstrekningar som er ulukkesbelasta.

– Dette er noko vi må ha eit stort fokus på, for konsekvensane er store for enkeltpersonar og for samfunnet, seier politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt om trafikk-tala som blei presenterte på eit pressemøte.

Fakta: Ulukker per kilometer Riksveg 555 Straume - Bergen: 5,5 ulukker per kilometer

E39 Bergen - Nesttun: 4,1

E39 Bergen - Åsane: 3,5

Fv 580/582 Nesttun/Hop - Flesland: 2,7

Fv 580 Nesttun - Indre Arna: 2,7

E39 Nesttun - Os: 2,43

Bergen - Fyllingsdalen - Loddefjord: 2,0

Fv 562 Storavatnet - Askøy nord: 2,0

E39 Nyborg - Nordhordlandsbrua: 1,8

Fv 555 Straume - Sund: 0,94

E39 Åsane - Trengereid: 0,90

Fv 561 Kolltveit - Øygarden: 0,70

Fv 565/57 Isdalstø - Mongstad/Radøy: 0,67

Fv 562/563 Kleppestø/Herdla: 0,63

Fv 7 Trengereid - Norheimsund - Granvin: 0,53

E16 Trengereid - Voss: 0,48

Rv 13 Hardangerbrua - Odda - E134 Haukeli: 0,41

Fv 48 Tysse - Husnes - Utåker: 0,32

E39 Knarvik - Oppedal 0,30

Rv 14 Voss - Eidfjord: 0,25 Kjelde: Vest politidistrikt

Førebyggjande arbeid

Politiet skal i endå større grad jobbe meir førebyggjande, også når det gjeld trafikken.

– Førebyggjande arbeid vil vere ein raud tråd gjennom det meste vi gjer i tida framover, fortel Songstad.

Siv Berg Lutro

Trafikkulukkestala er basert på PO-oppdrag, som er politiet sitt interne datasystem og arbeidsreiskap, og tala går frå 2015 til 2018.

Her har politiet registrert både trafikkulukker med personskade og død, og trafikkuhell med materielle skader.

Totalt blei det registrert 308 ulukker i Hordaland i denne perioden. Juli og august var dei månadane med flest ulukker.

Her er dei lokale tala:

E39 Knarvik-Oppedal (ferjekai)

Politiet

Her har det vore 26 ulukker frå 2015 til 2018.

Ifølgje tala frå politiet er det ikkje eit spesielt punkt på strekket som er spesielt ulukkesbelasta. Samtidig peiker funna på at det er to strekninger på vegen med fire trafikkulukker, og at det i Knarvik sentrum har vore seks trafikkulukker.

Det har også vore ei dødsulukke der ein MC-sjåfør køyrde utfor vegen ved Instefjord, like sør for Oppedal ferjekai.

Fv 565/57 - Isdalstø - Mongstad

Politiet

På denne strekninga har det vore i alt 56 trafikkulukker i løpet av desse åra, viser tala frå politiet.

Her er det fleire område som peiker seg ut. Det har vore fem ulukker ved Austmarka, og på tre strekninger nærare Knarvik har det blitt registrert fleire ulukker. Også ved Hopland på fylkesveg 565 har det vore fleire trafikkulukker.

I løpet av denne perioden har det vore to dødsulukker på fylkesveg 57.

Erlend Kristiansen

Prioriterer hardt

Ulukkesrapporten, som nyleg blei offentleg, skal bidra til å førebyggje trafikkulukker.

Oversikta frå politiet viser alt frå alvorlege trafikkulukker til mindre trafikkuhell. For UP er tala interessante, men hos dei er fokuset på å få ned talet på alvorlege trafikkulukker.

Erik Skjoldt

– Vi ser på kor dei mest alvorlege ulukkene skjer og på kva strekning dei skjer, seier UP-leiar Terje Oksnes i Vest politidistrikt.

Han fortel at UP heile vegen jobbar kunnskapsbasert og prioriterer cirka fem prosent av vegnettet.

– Der brukar vi 50 prosent av ressursane våre, fortel Oksnes.

I vårt område er E39 eit av prioriteringsområda til Utrykkingspolitiet.