Operasjonsleiar i politiet, Terje Magnussen, fortel at dei så langt har lite informasjon. Men det skal vera to personer involverte i ulukka, og den eine klagar over smerter i ryggen.

– Det har blitt opplyst at dei køyrde ATV, trefte ein stein og køyrde i ein betongvegg, seier han.

Luftambulanse er på veg til staden.

Saka blir oppdatert.