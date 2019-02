Vinterferietrafikken direkte

I kartet over kan du sjå trafikkbildet i Nordhordland og Gulen. Grønt betyr at trafikken flyt fint, raudt betyr kø.

For mange startar vinterferien fredag etter jobb. Men sjølv om det er venta meir trafikk enn normalt, trur ikkje trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Vest, John Andreas Omdal, det vert eit problem.

– Me ser at trafikken sprer seg over torsdag, fredag og laurdag. Så det er helst ved heimkomst at presset blir størst. Ei vanleg, nydeleg helg i januar, der alle må ut på fredag, er eit større problem enn trafikken no, seier Omdal.

Fakta: Vinterferietips frå Trygg Trafikk Hugs hurtigkjetting: Kjører du med piggfrie dekk bør du ha hurtigkjetting. Dei kan du lett leggja på om du slit med å koma fram. Hald avstand: Hald god avstand til bilen framfor. Bremselengda på snø er minst dobbel så lang som på tørr asfalt – og heilt opp i fire gonger så lang! Pakk riktig: Mange bilar er tungt lasta med mat og skiutstyr. Pakk dei tyngste tinga nedst og lengst fram i bagasjerommet. Bagasje i skiboksen bør ikkje vega meir enn 50 til 75 kg. Hugs varseltrekant og vest: Ha varseltrekant lett tilgjengeleg og gjerne bak seteryggen. Då finn du den raskt og enkelt. Hugs refleksvest når du går ut av bilen. Ta med mat og varme klede: Ingen bør vera i fjellet utan varme nok klede til å bli ståande utandørs. Blir du overraska av uvêr eller ståande fast ved passering på ei høgfjellstrekning, er varme klede, mat, vatn og varm drikke nødvendig.

Som vanleg er det viktig å bruka kjørevett og kjøra etter forholda.

– Vinterferieutfarten betyr fleire bilar på vegen, og det kan vera fare for vanskelege og skiftande forhold både i låglandet og på fjellet. I kombinasjon med fullpakka bilar, er det ekstra viktig å kjøra etter forholda, seier fungerande kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen til NTB.

Sjølv om det er mildvêr i vente over store delar av landet, er det all grunn til å vera førebudd på det uforutsette for dei som skal til fjells.

– Kjøring i norske vinterfjell er faktisk ikkje nokon spøk! Du må alltid vera forberedt på uvêr, motorstopp eller andre uhell sjølv når vêrmeldinga er god. Difor er varme klede, hurtigkjetting, refleksvest og varseltrekant viktig, seier Solstad Steen i Trygg Trafikk.

