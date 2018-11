Vaierar rauk - KNM Helge Ingstad under vatn

Fregatten har lege sikra til land med ni kraftige vaierar, sidan kollisjonen med oljeskipet Sola TS torsdag førre veke.

– Vi fekk varsel i dag tidleg klokka 6.17 om at den ligg djupare i vatnet og at det er fleire vaierar som har roke, så den har sokke ned og lenger ut, seier kommunikasjonsrådgjevar Pål Are Lilleheim i Kystverket til VG.

– Så vidt eg oppfattar er det radartårnet og delar av hekken som ligg over vatn, seier Lilleheim.

Forsvaret opplyser at dei skal ha ei presseorientering klokka 11.00 på Haakonsvern.