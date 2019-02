Herman Villanger

Sondre Larssen

Simen Larsen

Johannes Helland Sand

Kva kan de fortelja om bedrifta de har starta?

– Ideèn fant me på nett, ein tidlegare bedrift hadde gjort noko lignande og me tenkte at det var ein genial idè. Me har ikkje sett produktet i Norge. Steikepanna som me ville laga er todelt. Det gjer at ein kan steike to forskjellige ting samtidig. Det er veldig praktisk. Me ville laga produktet sjølv men det var mange utfordringar. Men no har me funne eit produkt i Kina og har inne ein bestilling som me ventar på.

Har de lært noko av dette sålangt?

– Me har lært gode verdiar i henhold til arbeidslivet, og me har gjort noko anna en berre teoretiske ting.

Korleis skal de marknadsføre produktet?

– Det skal me gjere på sosiale medier. Me har Facebook side og så har me tenkt å kjøpa ein annonse i avisa. Me skal også ha stand og selja direkte til kundane.