Ein berusa mann i 50-åra vart tatt då ein politipatrulje stansa ein bil på Oppedal litt etter. 13.30 fredag. Det melder politiet.

– Me fikk eit tips om køyringa, som gjorde at me handla. Han var berusa då me fann han, seier operasjonsleiar ved Vest politidistrikt Stein Rune Halleraker til Strilen.

Mannen må ta blodprøve på legevakta og han blir anmeldt. Førarkortet vart beslaglagt på stedet.