Ryddearbeidet tok mange timar

OPPDATERING: Vegen vart opna for normal ferdsel att klokka 17.

– Det pågår bilberging no, og dei er komne så langt at dei har fått lastebilen opp på hjula igjen, eller det som er igjen av hjula. Dette er tidkrevjande bergingsarbeid, men me håpar å få den vekk frå vegen før rushet begynner. Då vil me ha vegen open ei stund, og deretter må han nok stengjast igjen for ein periode, seier lensmann Kjell-Idar Vangberg i Nordhordland lensmannsdistrikt til Strilen klokka 14.20.

Politiet har no danna seg eit bilde av kva som har skjedd.

Vangberg fortel at lastebilen har kome kjørande på Fv 564 frå Krossnessundbrua i retning Frekhaug.

– Bilen har så kome utfor vegbana og treft ein fjellnabb, før han har kvelva i grøfta. Eine hjulet frå bilen fann me att nesten borte ved avkjørsla til Frekhaug senter og det låg strødd med steinblokker i vegen, seier Vangberg.

Det såg stygt ut, men sjåføren var bevisst då redningsmannskapa kom til staden.

Han sat innesperra og måtte skjærast ut og vart sendt til sjukehus med luftambulanse.

Noko meir om korleis det går med sjåføren, veit lensmannen ikkje på noverande tidspunkt.

Ulukka skjedde like etter klokka 11. Vangberg fortel at oppryddningsarbeidet tek tid, både fordi det her er snakk om ein stor bil og på grunn av lasta som hamna i vegbana. I tillegg har det leke ut så mykje diesel at massane i grøfta må skiftast ut.

– Grøfta må gravast opp, og i samband med dette vil vegen bli stengt igjen. Men for at det ikkje skal bli så store trafikale problem, vil me be om at det blir ein pause i arbeidet slik at trafikken kan passera i rushet. Etterpå vil vegen bli stengt igjen og det vil bli omkjøring via Fosse, seier Vangberg.

Kor lang tid oppryddningsarbeidet vil ta, er det vanskeleg å seia noko om, men Vangberg seier at det nok vil ta fleire timar.

Les også: Lastebil kjørte av vegen og kvelva