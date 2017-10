Vogntog sperrar Kleivdalsvegen

Ein lesar har no i morgontimane tipsa oss om at eit vogntog har tatt kortaste vegen mellom E39 forbi Hjelmås, og nordover mot fylkesveg 57 mot Mongstad. Men som vanleg er dette eit dårleg val, sidan Kleivdalsvegen ikkje er er brei nok for denne typen kjøretøy.

Ute på plassen opplyser sjåføren at han stolte på GPS-en, som oppgav Kleivdalsvegen som kjappaste vegen til Mongstad.

Som før vart det stopp alt tidleg i oppstiginga frå Hjelmåssida, og no står trafikken.

Tankvogna står solid fast, etter at sjåføren prøvde å rygga seg nedover og då hamna i grøfta. På tankane er det slurry, eit stoff som skal brukast i betong. Før berging av vogntoget må lasta pumpast over i ei anna tankvogn.

Kanskje nokon snart må setta opp eit veldig tydeleg skilt?