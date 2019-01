Vegtrafikksentralen Vest melder om at det blir stopp på ferjesambandet Masfjordnes-Duesund på formiddagstid tysdag 15. januar til torsdag 17. januar.

Det betyr at det ikkje går an å komme seg over Masfjorden med bil i nokre få timar desse dagane. Til gjengjeld blir det sett opp passasjerbåt over fjorden mellom klokka 8.20 og 13.40.

Grunnen til ferjestansen er vedlikehaldsarbeid.

Siste morgonferje går klokka 07.45 frå Duesund og 08 frå Masfjordnes. På ettermiddagen er det ferjetrafikk igjen klokka 13.40 frå Duesund og 13.50 frå Masfjordnes. Sjå elles rutetider her.

