Naudetatane rykka i 12.20-tida ut til Manger, kor det var meldt om ei trafikkulykke.

– Me er der ute no. To bilar har kollidert i nærleiken av YX-stasjonen på Manger. Det er to personar involvert, men det er ingen personskadar. Bilane står på sida av vegen, og det er snakk om ein liten lekkasje. Bilbergar er varsla, opplyser Per Algrøy på operasjonssentralen.

Trafikken går greitt forbi på staden.