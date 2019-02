Å bli eit biosfæreområde er ein status som UNESCO gir til kvalifiserte område som vil forplikta seg til å satsa på berekraftig utvikling.

Å bli utnemnt til biosfæreområde kan få store positive ringverknader både for heile regionen.

Søknaden blir behandla i UNESCO i løpet av våren, medan eit endeleg vedtak vil koma mot slutten av juni.

300 sider

– Vi håpar på eit breitt folkeleg engasjement, seier leiar for styringsgruppa i biosfæreprosjektet, Jarle Skeidsvoll.

– Biosfæreprogrammet er først og fremst ei stor mogelegheit. Det er i stor grad opp til oss korleis vi grip denne mogelegheita, seier Skeidsvoll.

Søknaden, på nesten 300 sider, blei formelt sendt til UNESCO frå regjeringa ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen, etter ein grundig gjennomgang av fleire departement. Alle kommunane i regionen støtter initiativet.

Involverer alle

– Kvifor er dette viktig å vera med på, Skeidsvoll?

– Det handlar om å forvalta naturressursane våre og legga til rette for berekraftig utvikling. Eit biosfæreområde skal vera eit modellområde for dette – eit eksempel for andre å læra og gjera etter, seier Skeidsvoll.

– Det handlar om å ta dei gode vala for framtida?

– Nettopp. Dette involverer både liten og stor, ung og gamal, og alle deler av samfunnet vårt, det offentlege, næringslivet og lag og organisasjonar.

Nordhordland regionråd IKS

700 i heile verda

– Kjem UNESCO til å godkjenna søknaden?

– Ja, det reknar vi med. Vi har hatt god kontakt med ein av sjefane for dette i UNESCO, og vi har fått gode tilbakemeldingar på det vi har gjort. Vi har fått alle med alle som bør med, og det har vore både viktig og riktig, seier Skeidsvoll.

Det er i dag nærare 700 biosfæreområde i verda, og til saman utgjer dei eit landområde som er på storleik med Kina. Biosfæreområda er ulike, men har det til felles at dei har forplikta seg til berekraftig utvikling.

Kva mandat som skal gjelde for biosfæreorganisasjonen og kva aktivitetar som skal etablerast, skal både politikarar, næringsliv og folk flest i regionen bidra til.

Fleire spennande utviklingsprosjekt er allereie starta opp. I løpet av året skal det arrangerast møter i alle dei 11 kommunane.