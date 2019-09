Onsdag kveld, litt etter klokka 23, melde Vest politidistrikt om at dei hadde rykt ut på ei arbeidsulykke i Veråsvegen i Lindås. Litt etterpå bekrefta politiet at det er snakk om ei hending ved Goman sitt bakeri i Ådnevika på Lindås.

– Arbeidar hos Goman Bakeri har fått skadar på ein tommel og ein peikefinger. Brakt til legevakt i Knarvik. Så langt ukjent hendingsforløp.

Sjølve hendinga blei meldt inn klokka 21.36.

Turbulent år

2018 var eit svært turbulent år for bakeriet, som då var eigd av Coop og lokale eigarar. I september fekk ein tilsett skada armen stygt i ei maskin.

Månaden etter, i oktober, kom bakeriet i media sitt søkelys på nytt: Funna under ein Mattilsynet-inspeksjon, blant anna av fuglefjør og fugle-, rotte- og museskit, var så graverande at dei bestemte seg for å stenga ned heile drifta på dagen.

Etter å ha vore stengt i fleire månadar starta dei driften opp igjen i vår. Då var bakeriet i Coops hender etter at dei lokale eigarane var kjøpte ut.

Seinast førre veke skreiv Strilen om 60 bakeritilsette som får etterbetalt til saman fem millionar kroner.