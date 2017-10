Mongstad evakuert etter melding om lekkasje

Nafta, white spirit, er en gruppe av flytende hydrokarboner intermediate raffinerte produkter med kokepunkt fra 70 til 140 °C (68 til 167 °F), som kan komme fra olje eller fra kull og andre kilder.

Nafta brukes som halvfabrikat for å produsere høyoktan bensinkomponent ved bruk av den katalytiske reformeringsprosessen. Nafta brukes også i petrokjemisk industri for å produsere olefiner i krakkere og i kjemisk industri for løsningsmiddel (rengjøring) formål.

Kjelde: Wikipedia