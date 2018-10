Skulle rydda opp rundt tjørnet, men så oppdaga dei forureininga

Strilen har fleire gongar skrive om Mjåtveittjørnet, som ligg mellom eit nyare byggefelt og eit eldre industriområde på Mjåtveit. Tjørnet har vore omtalt både på grunn av «gullfisken» som var sett ut der, og fordi naboar i byggefeltet meiner tjørnet utgjer ein fare for barn.

I eit budsjettvedtak for 2017 vart det bestemt at kommunen skulle gjera fleire tiltak i og rundt tjørnet.

Flytande øyer i vatnet skulle fjernast slik at ikkje born vart frista til å leika på dei, og det var planlagt veglys frå Tjørnavegen til Mjåtveitflaten. Men før dei begynte å grava, tok kommunen prøvar for å finna ut korleis massane skulle handterast.

For dyrt

Dei tok prøvar både av vatnet og botnsediment. Prøveresultata vart sendt til fylkesmannen for vurdering, og konklusjonen vart at:

«Analyseresultat frå Mjåtveittjørnet viser at fleire parameter er vesentleg høgare enn normverdien. Det gjeld mellom anna arsen, bly, kadium, kopar, sink og fritt cyanid. Massane kan derfor ikkje brukast utanfor lovleg avfallsanlegg utan fare for forureining (...). For desse massane reknar vi med at deponi er mest aktuelt».

Å frakta massane til eit deponi er dyrt. For å finna ei rimelegare løysing sjekka kommunen om det let seg gjera å fjerna berre «øyene» som flyt på overflata. Men også desse viste seg å vera så forureina at massane må i deponi.

– Vil komma tilbake

Verksemda Kolos gjorde ein ryddejobb langs deler av tjørnet i samband med at dei etablerte seg i industriområdet (avdelinga på Mjåtveit vart seinare lagt ned), men det viser seg at sjølv om dei gjorde ein god jobb med det, så har alt nye massar stige opp att frå botn der. Det har rådmannen merka seg. Han synest ikkje at kommunen skal bruka pengar på å fjerna verken botnmasse eller øyer, fordi ein risikerer at dei kjem fort tilbake.

– Over tid vil tjørnet gro igjen som ein naturleg prosess, skriv han i sakspapira til formannskapet.

Rådmannen har undersøkt om det kan vera ei løysing å gjerda inn tjørnet, slik at ikkje menneske eller dyr går ut på øyene. Men han vil heller ikkje tilrå det.

– Ettersom Mjåtveittjørnet alt er delvis gjengrodd, vil det ikkje vera mogleg å setja opp eit gjerde i nordenden av tjørnet. Det er også lett å klatra over eit gjerde. Tjørnet er ein naturleg vassførekomst og det er ingen krav til sikring etter gjeldande regelverk. Eit gjerde vil også ha ein kostnad. Dersom tjørnet skal gjerdast inn i sør og vest vil kostnaden komme på ca. 120.000 kroner. I staden føreslår han at kommunen berre skal nytta pengane som er sett av til veglys langs Mjåtveitflaten og gangveg-kopling mellom Tjørnavegen og Mjåtveitflaten.

Saka hamnar på bordet til politikarane i formannskapsmøtet onsdag 17. oktober. Det er dei som avgjer kva kommunen skal gjera.