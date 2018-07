Godt samarbeid på hektisk brann-dag

– Etableringa av Nordhordland brann og redning vert berre meir aktuelt på ein dag som dette, seier Karl Johannes Romarheim, som er brannsjef i Lindås, Meland og Modalen brann og redning.

Frå 1. januar 2019 går dette brannvernet saman med dei kommunale brannverna i nabokommunane Radøy og Austrheim inn i ein ny organisasjon, med etablering av eit nytt felles brannvern for dei fem kommunane.

– Det har ikkje vore problem å få bistand frå Radøy eller Austrheim, og det fekk me også i går. Men i den nye organisasjonen vil me kunna styra dette lettare.

Fem oppdrag

Måndagen starta med den tragiske trafikkulukka i Furubergtunnelen nord for Seim, ein front mot front-kollisjon der ein kvinne i femtiåra miste livet. Medan oppryddinga der framleis pågjekk, måtte brannvernet rykka ut for på ta kontroll på ein brann i terrenget ved Vassbygdvegen.

Etter å ha slått ned dette kom det melding om at ein trailer stod i grøfta på fylkesveg 397 like nord for Eikanger. Denne viste seg å vera ein tom trailer som hadde tatt dette som omkjøringsveg medan fylkesveg 57 var stengt etter ulukka, men eit lite stykke nordover på omkjøringsvegen hadde den sett seg fast i grøfta.

Brannvernet rakk ikkje hjelpa traileren stort, for dei måtte rykka vidare til ein brann i terrenget ved Ådlandsvegen i Meland. Medan det brann der, var det også ein husbrann i Vassbygdvegen, ikkje langt frå der mannskapa alt hadde vore ute tidlegare på dagen.

Gjekk nattevakt

Då Strilen snakka med brannsjef Romarheim tysdag morgon skulle dei ut for å sjekka brannstadane. Den mest alvorlege terrengbrannen var den ved Ådlandsvegen i Meland, der hadde grunneigar sjølv tatt ansvaret for å gå nattevakt for å sjå at det ikkje tok seg opp igjen.

– Me har ikkje høyrt noko derifrå i natt eller i dag tidleg, det får me ta som eit godt teikn, seier Romarheim.

Akkurat kva som fekk til å brenna ved Vassbygdvegen og seinare ved Ådlandsvegen har ikkje Romarheim oversikt over. Men det er lite som skal til no som det er så tørt i terrenget, og det er frå tysdag 17. juli innført totalforbod mot bruk av eld i kommunane Lindås, Meland, Modalen, Radøy og Austrheim.

Fekk bistand

Lindås, Meland og Modalen brann og redning har i utgangspunktet 60 namn på lista over dei som kan kallast ut, i tillegg til dei fast tilsette som er på plass på hovudstasjonen på Ikenberget. Men midt i juli er det ein del som er på ferie, og når det skjer ting fleire stader på ein gong slik som måndag, må det hentast inn hjelp frå andre.

– Austrheim brannvern kom med ledig mannskap og tok huset ved Vassbygdvegen saman med mannskap frå Lindås stasjon. Radøy brannvern rykka ut med mannskap til brannen ved Ådlandsvegen, og dit kom også mannskap frå Bergen, frå Arna og frå Åsane, seier brannsjef Romarheim.

For oppdrag av dette omfanget så kjem det ikkje noko rekning til Lindås, Meland og Modalen brann og redning, sjølv om det er andre brannvern sine mannskap som er med.

– Det går opp i opp i det store bildet, mellom anna har me tidlegare rykka ut og støtta ved brannar i Bergen.

Får prøvd seg

Dei mange brannane i det siste får testa mannskapa, ikkje minst evna til å løysa jobben over tid. Det har gått bra så langt med brannane i terrenget, med den på Vikanes som den brannen som det tok lengst tid å få bukt med. Vidare i sommar håpar brannsjefen at folk framleis skal vera forsiktige med bruk av eld.

– Jamt over så er folk flinke, og har forståing for forbodet mot bruk av eld.

Nokre unntak er det også, som bålet ved Fossevatna som mannskapa måtte ut og ettersløkka.

– Der var det potensiale for ein verkeleg storbrann.

Denne veka er det meldt litt regn, men brannsjefen er usikker på om det kjem nok til å seia at brannfaren er over.

Evaluera

Mellom oppdraga vert innsatsen evaluert, og brannsjefen og hans folk ser på kva som kan løysast betre.

– Der det er læringspunkt må me ta tak, slik at me kan forbetra oss til neste gong. Måndag var den største utfordringa å sørga for at me hadde rette ressursar på rett plass, når det skjedde ting parallelt, seier Karl Johannes Romarheim.