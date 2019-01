Det nærmar seg samanslåinga av dei tre kommunane Radøy, Meland og Lindås.

For å vera så godt førebudd som mogeleg, tok Idrettsrådet ein tur til Radøy for å prata med Ungdomsrådet.

Dei ønskjer å høyre frå ungdomen kva dei skal ta med seg knytt til samanslåinga.

Organisert aktivitet

I Ungdomsrådet sit det representantar med ulik bakgrunn og ulike interesser. Dei er både organisert og uorganisert.

Fleire av representantane driv med organisert aktivitet som fotball, korps, turn, musikk, volleyball, dommar i fotball, kampsport og 4H.

Dei engasjerte ungdommane hadde fleire forslag som Idrettsrådet fekk presentert.

Forslaga frå ungdomsrådrepresentantane:

Tilboda må vere desentralisert, slik dei er i dag. Alt kan ikkje skje i Knarvik då blir det for lang reisetid.

Det må vere ungdomsklubb på Manger.

Det bør vere rullering på kvar treningane skjer på Radøy, særleg no som idrettslaga blir slått saman.

Busstilbodet bør bli betre i heile Nordhordland.

Ungdomane saknar eit friidrettstilbod. Dei foreslår eit mindre tilbod på Radøy, men knytt til tilbodet som er i Knarvik.

Rådet ønskjer fleire aktivitetar som basketball, paintball, bordtennis eller amerikansk fotball.

Ungdommane tykkjer det er dyrt om ein driv med fleire idrettar. Er redd for at mange ungdommar droppar ut på grunn av dette og dei ønskjer billigare kontingentar.

Dei lurar også på om kontingenten går ned med tanke på at det er gratis hall-leige i Radøyhallen frå 2019.

Dei ser gjerne at det blir brukt fleire yngre trenarar, gjerne eit samarbeid mellom ein vaksen og ein ungdom.

Fakta: Desse er med i Radøy Ungdomsråd: Trine Toska, Arijus Balciunas, Ragna Fineid, Edas Kondrotad, Jone Grindheim, Emil Skjelanger, Tina Taule, Daniel Gjelsvik Kaland, Jakub Stasiak, Vilde Kvamme, Ingeborg Hole, Mathias Sævdal Bere, Chris Andre Odland, Marte Vågenes Solheim, Steffen Vestheim Sævdal og Sofie Marøy. Vara: Lily Farrow, Amalie Lorenzen, Lulia Berhane og Sunniva Brekkan.

Støttar Ungdomsrådet

Idrettsrådet støttar ungdomsrådet med at det er viktig at det er tilbod på Radøy, og at det er aktivitet i alle bygder. Dei er også opptatt av at alle anlegg skal bli brukt.

Vidare seier dei at eit friidrettstilbod er under arbeid. Idrettsrådet har starta ein diskusjon om eit anlegg skal bli bygt, og både Manger og Hordabø er interesserte i å få på plass eit tilbod.

Når det gjeld amerikansk fotball og bordtennis, er det aktivitetar som Idrettsrådet vil sjekka opp i.

Revejakt

Idrettsrådet nytta også høve til å informera om at Radøy skyttarlag ønskjer fleire yngre medlemmar. Ungdommar som har lyst å prøva seg er velkomne på onsdagar då det er skyting for juniorar.

Skyttarlaget har også eit tilbod om revejakt på vinterstid.

Avslutningsvis oppfordrar Idrettsrådet alle til å ikkje bruke rusmiddel, samt skaffa seg meir kunnskap om temaet.

Til dette foreslo Ungdomsrådet at Idrettsrådet kan setja i gang ein kampanje for å få ut meir informasjon der ungdomen er.

Privat

Vert tatt på alvor

Leiar i Ungdomsrådet, Marte Vågenes Solheim, seier på telefon med Strilen at ho tykkjer det er veldig kjekt at Idrettsrådet tek seg tid til å spørja ungdommen til råds.

– Dei var veldig greie og virka interessert i å koma oss i møte. Det gjer at me føle at me har ei stemme og vert tatt på alvor, seier ho.