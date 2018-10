Pål Kårbø vender tilbake til KrF

Mange vart overraska då Kårbø, som er Fylkesvaraordførar i Hordaland, gjekk ut og fortalde at han kom til å byta parti. I kveld var det mange som fekk seg ei ny overrasking.

I 21-tida publiserte Kårbø ei melding på Facebook-profilen sin der han skriv at han etter 2 mnd. som partipolitisk uavhengig i Hordaland Fylkesting har bestemt seg for å gå tilbake til KrF.

«Fristen for å fullføra løpet og eventuelt melde meg inn i Høgre er 10.okt. Eg har blitt møtt på ein god måte av svært mange i Høgre, av den grunn er dette ekstra vanskeleg. Eg har tenkt og tenkt og kjent på magefølelsen..., kva eg sku lande på», skriv han.

Kårbø har tidlegare uttrykt frustrasjon over at KrF ikkje har klart å velja retning, og i desse dagar er det mykje på gang i partiet.

«Frustrasjonen i august var stor over nasjonal ørkenvandring, samstundes er det noko med ein partikultur som stikk djupare enn eg var klar over, og det at eg innehar Fylkesvaraordførarvervet på vegne av KrF har også vegd tungt! No skjer det verkeleg noko med KrF, sjølv om eg må innrømme at situasjonen til partiet er i overkant krevjande og dramatisk!. Eg kjenner at eg er ein KrF-er, om så ein gulblå ei. Eg håpar no konklusjonen på partiprosessen vert at KrF reelt forhandler med dagens Solbergregjering i forsøk på finna fleirtal der. For eigen del skal eg no gjera ein best mogeleg KrF jobb ut denne perioden, så får eg elles sjå kva framtida bringer» heiter det i innlegget, som er signert «Helsing den bortkomne sonen».