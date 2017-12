SISTE TYSDAG kl 11.30: Alle i Gulen skal no ha fått straumen tilbake. I Austrheim er det større problem. Kundar ved Krossoy og Kårøy har hatt problem sidan søndag. BKK melder at «aggregat er på veg til Krossøy» og om «omfattande reparasjonar».

Snøfallet søndag gjorde at nesten 2000 husstandar i Gulen, Austrheim, Radøy og Fedje mista straumen. Dei fleste fekk straumen tilbake søndag kveld, men ikkje alle.

I halv ti-tida søndag kveld var blant anna 116 kundar i området rundt Byrknes og Mjømna utan straum, og BKK skreiv i ei driftsmelding at det var for risikabelt å senda ut montørar på grunn av mørke og mykje snø. Då rekna BKK med at dei ville kunna gje alle straumen tilbake i løpet av måndag føremiddag, men etterkvart viste det seg at skadane på linjene var for store.

Er du utan straum og lurer på når du kan forventa å få han tilbake, så kan du sjekka driftsmeldingane på BKK si nettside. Du finn dei her.