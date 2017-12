Klarer ikkje gje alle straumen tilbake i kveld heller

SISTE: Måndag klokka 20.45 var status at ca 300 austrheimingar og gulingar framleis manglar straum.

BKK skriv at tung is på høgspentlinjene gjer arbeidet omfattande. Fleire stolpar er ramla ned og dei klarer ikkje gje alle straumen tilbake i kveld. Dei vil koma tilbake med ei ny oppdatering i morgon.

Snøfallet søndag gjorde at nesten 2000 husstandar i Gulen, Austrheim, Radøy og Fedje mista straumen. Dei fleste fekk straumen tilbake søndag kveld, men ikkje alle.

I halv ti-tida søndag kveld var blant anna 116 kundar i området rundt Byrknes og Mjømna utan straum, og BKK skreiv i ei driftsmelding at det var for risikabelt å senda ut montørar på grunn av mørke og mykje snø. Då rekna BKK med at dei ville kunna gje alle straumen tilbake i løpet av måndag føremiddag, men etterkvart viste det seg at skadane på linjene var for store.

Er du utan straum og lurer på når du kan forventa å få han tilbake, så kan du sjekka driftsmeldingane på BKK si nettside. Du finn dei her.