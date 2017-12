Snøen har tatt straumen

I halv-titida søndag kveld var status at 1978 hustandar var utan straum. Ein del av desse har alt vore utan straum i mange timar, og dei må rekna med å venta til det blir lyst før straumen kjem tilbake.

Dette gjeld 116 kundar i området rundt Byrknes og Mjømna. I ei driftsmelding skriv BKK at det er for risikabelt å senda ut montørar no på grunn av mørke og mykje snø.

Det er også ein god del husstandar i Austrheim utan straum. BKK reknar med at dei skal klara å gje ein del av desse straumen tilbake i løpet av kvelden, men også her er det nokon som må klara seg utan fram til dagslyset kjem.

Er du utan straum og lurer på når du kan forventa å få han tilbake, så kan du sjekka driftsmeldingane på BKK si nettside. Du finn dei her.