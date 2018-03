Får du ikkje spelaren over til å fungera? Trykk her for alternativ løysing.

Til liks med fellesnemnda for kommunane Lindås, Meland og Radøy, har fellesnemnda for fylkessamanslåing i oppgåve å utmeisla detaljane i det som skal bli det nye storfylket på Vestlandet.

Her er sakslista for møtet:

Kl. 09.15 Politisk organisering i den nye fylkeskommunen - innleiingar og arbeidsverkstad Kl. 12.15 Lunsj Kl. 13.00 Sogn og Fjordane og Hordaland idrettskrinsar - innspel til organisering Kl. 13.30 Sakshandsaming jf. sakliste -Godkjenning av møteinnkalling og sakliste -Godkjenning av møtebok fellesnemnda 18.12.2017 -Uttale om fylkeskommunane sine budsjett og økonomiplanar 2018 -Eingongskostnadar for samanslåingsprosessen - budsjett -Kommunikasjonsplan for samanslåingsprosessen -Tannhelsetenesta - administrativ organisering og leiing -Skriv og meldingar Kl. 16.00-16.30 Open debatt