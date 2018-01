I morgontimane fredag vakar temperaturen like over og like under null i Nordhordland.

Det fører til eit tynt og farleg islag på vegane mange stader. Fleire lokale bilistar har ringt inn til NRK Hordaland og meld om glatt vegbane.

Torsdag morgon var det ei utforkjøring på Radøy som skuldast glatta. Det er dermed all grunn til å ta det roleg på veg til jobb i dag.

Som vanleg er det størst utfordringar på sidevegane, der det mange stader ikkje er salta.