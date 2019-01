Front mot front-ulukke i Lindås

Politiet melder på Twitter at det var tre personar involvert i ulukka, men at det no er klart at ingen av dei tre blei skadde.

Det første politiet melde etter ulukka, var at det ikkje var snakk om stor fart.

Dei legg til at bilbergar er bestilt, men at det ei stund framover vil bli det dei kallar litt redusert fremkommelighet på stedet.

Det var like over klokka fire 110-sentralen melde om ulukka, som skal ha skjedd like ved NGIR sitt anlegg i Kjevikdalen.

