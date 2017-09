I føremiddag fekk politiet melding om at det låg ein stor stein i vegbana inne i tunnelen på Fv 57 mellom Vågseidet og Lindås.

Klokka 10.55 la politiet sin operasjonsentral i Bergen ut ei melding på twitter om at tunnelen var stengt.

Entreprenøren reiste ut for å undersøkja saka. Men dei fann ingen stor stein i vegen. Tunnelen er no opna igjen for trafikk.