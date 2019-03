– Hendinga er berre ekstremt beklageleg, seier Nilsens manager Jan Fredrik Karlsen til VG.

Ville spela golf

Han bekreftar overfor avisa at Idol-vinnaren blei tatt i ein promillekontroll i nærleiken av Meland golfklubb 11. juli i fjor. No må artisten kanskje klare seg utan førarkort i eitt år.

– Det er ei erfaring som aldri skulle skjedd. Kurt blei litt for ivrig til å sette seg i bilen dagen derpå for å spele golf. Det finst ingen unnskyldning i det heile tatt, for det er berre beklageleg og flaut, seier han vidare.

Musikaren frå Arna skal ha erkjent alt på staden og lagt seg flat i møte med politiet.

– Dette er dessverre ein typisk dagen derpå-hending, seier Karlsen til Nettavisen.

Promillen er ikkje kjent, men den skal ikkje ha vore høgare enn at saka kan bli avgjort i ei såkalla einedommarsak. Truleg slepp han også unna med fengsel på vilkår.

Kan få stor bot

I promillesaker er det vanleg å få ei bot tilsvarande halvannan brutto månadslønn.

Ifølge BA hadde Nilsen 5,7 millionar kroner i skattbar inntekt i 2017. Med det til grunn risikerer artisten ei bot på kring 700.000 kroner, men rett nok er summen avhengig av kva inntektsgrunnlaget til Nilsen no er.

Saka skal opp i Bergen tingrett i slutten av denne veka.