Bil trilla på femåring i Lindås

Klokka 0931 fekk politiet melding om at ein bil har trilla i ein fem år gammal gut på Seim i Lindås kommune.

Guten kom laus før naudetatane kom til staden. Ifølge politiet klagar guten over smerter etter hendinga.

– Me er på staden og i kontakt med bileigar, og undersøker kva som har skjedd. Der er altså ein bil som skal ha trilla på ein fem år gammal gut. Han har vore bevisst heile tida, og er no kjørt til Haukeland. Han verkar å vera lettare skadd, seier Per Algrøy på operasjonssentralen i Bergen til Strilen.

Ifølge BT skal det ikkje ha vore nokon førar av bilen då ulykke skjedde. Vedkommande som disponerte bilen skal ha gått ut av bilen før den begynte å trilla.

Politiet seier til avisa at ungen aldri var i klem, men har blitt treft av bilen.