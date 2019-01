Første nyttårsdag er over 4 000 husstandar utan straum i Hordaland, viser BKK sine nettsider. Over 2 000 av dei held til i Nordhordland.

Grunna uvêret er over 1 100 kundar råka av straumbrot i Lindås, over 400 i Masfjorden og over 600 i Gulen. Det viser BKK sitt straumkart klokka 12:30 tysdag.

– Det er kraftig vind som har forårsaka mykje straumbrot, mange av dei nye straumbrota har kome til Masfjord og Gulen, der er vinden sterkast akkurat no, seier kommunikasjonsrådgjevar i BKK, Jarle Hodne.

Stengt veg

Vegtrafikksentralen melder at fylkvesvei 390 Vassbygdvegen i Lindås er stengt på grunn av fleire velte tre i vegen.

– Vi har alt av mannskap ute, men det er enno krevande tilhøve med sterk vind, og vi må ivareta tryggleiken òg, seier Hodne.

Lindås BKK arbeider med feilretting og Masfjorden BKK har sendt montørar for å synfara linje.

Førebels er det forventa at straumen er tilbake i laupet av formiddagen første nyttårsdag.