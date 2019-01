Men ved starten på onsdagen, eller andre nyttårsdag, var det berre eit par ting å melda etter uvêret som herja inn i det nye året.

Ifølge BKKs feilmeldingsside er det berre nokre få abonnentar i Masfjorden som ventar på å få straumen att pr. klokka 8.15. Forventa innkopling var innan klokka 12.

På vegnettet var to vegar stengt onsdags morgon. Fylkesveg 390 Vassbygdvegen i Lindås er stengt på grunna av tre som hadde ramla over vegen første nyttårsdag. Det var også ein rotvelt på fylkesveg 244 ved Klarabrekko i Meland. Pr klokka 09 var begge vegane opna igjen ifølge vegvesenet sitt trafikkart.

Alt av mannskapar ute

Verre var det første nyttårsdag der over 4 000 husstandar i fylket var utan straum, ifølge BKK sine nettsider. Over 2 000 av dei heldt til i Nordhordland.

– Me har alt av mannskap ute, men det er endå krevjande tilhøve med sterk vind, seier BKK.

Grunna uvêret var over 1 100 kundar råka av straumbrot i Lindås, over 400 i Masfjorden og over 600 i Gulen. Det viste BKK sitt straumkart klokka 12.30 tysdag.

– Det er kraftig vind som har forårsaka mykje straumbrot, mange av dei nye straumbrota har komme til Masfjord og Gulen, der er vinden sterkast akkurat no, sa kommunikasjonsrådgjevar i BKK, Jarle Hodne.

Stengt veg

Når det gjaldt Vassbygdvegen var det ifølge Vegtrafikksentralen fleire tre som hadde ramla ut over vegen.

– Me har alt av mannskapar ute, men det er endå krevande tilhøve med sterk vind, og me må ivareta tryggleiken òg, seier Hodne.

Vegvesenet melder også at fylkesveg 381 i Stordalen (ved Fossen) i Masfjorden kan bli stengt i periodar inntil to timar i tidsrommet 2. til 18. januar. Det gjeld mellom klokka 07 og 19. Grunnen er vegarbeid i området, men utrykkingskjøretøy kan passera.

I kartet under kan du sjå trafikkbildet i Nordhordland og Gulen. Grønt betyr at trafikken flyter fint, raudt betyr kø.