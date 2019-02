– Opphavleg var dette området tiltenkt brannstasjon, men då den vart plassert på Ikenberget i staden opna det seg nye mulegheiter her, seier Trond Lomsøy.

Han er dagleg leiar i Lindås tomteselskap, som har ei sentral rolle i utviklinga av næringsarealet nokre få minutt kjøretur frå Knarvik.

Ferdig regulert

Den tidlegare brannstasjontomta er delt opp i fire tomter.

Den første av desse selde tomteselskapet til entreprenør H. Sandvik. Dei har reist eit nybygg der som Statens vegvesen har flytta inn i, og som også Reklamehuset er på veg inn i.

Dei tre andre tomtene, som er på 1,8 mål, 2,8 mål og 3,4 mål, vert lagt ut for sal no.

– Galteråsen er utpeikt som eit satsingsområde, og tomtene me legg ut for sal er regulerte. Det gjer at dei som kjøper dei raskt kan gå i gang med nybygg, så sant dei handlar i tråd med reguleringsplanen, seier Lomsøy.

Kan passa til mykje

Reguleringsplanen seier at dette er eit område for variert næringsverksemd. Her kan det reisast både kontorbygg og bygg med verkstader og lager, eller ein kombinasjon.

– Dette er eit sentralt og godt område for verksemder som ikkje må ha adresse midt i sentrum, men som likevel vil liggja sentralt. Dette er det mest sentrale næringsområdet du finn i Nordhordland, seier Lomsøy.

Han meiner området kan utviklast til ei aktiv næringsklynge av den typen ein finn på Kokstad i Bergen.

Området vil også bli liggjande sentralt i den nye storkommunen.

Lindås kommune har ikkje lagt opp til at det skal koma verksemder som driv med utelukkande detaljhandel, men Lomsøy meiner det er midt i blinken for til dømes ein bilbutikk med verkstad til og andre som vil driva med liknande kombinasjonar.

Anne-Lise Nordpoll

Håpar på utviding

Lindås tomteselskap ønskjer også å utvida Galteråsen nordover, med eit byggetrinn nummer to.

– Me har kome med innspel om dette til arealplanen for Knarvik-Alversund. Det er eit stort areal vidare nordover her, der Lindås kommune eig ein del og private grunneigarar eig ein del, seier Lomsøy og held fram:

– Dersom det skulle bli vedteke, så håpar me i tomteselskapet at me kan få overta dei kommunale tomtene og vidareutvikla næringsområdet vidare den vegen. Me er heller ikkje framande for eit samarbeid med dei andre grunneigarane.

Vil utvikla Hagelia

I tillegg til innspela dei har kome med om Galteråsen, har Lindås tomteselskap kome med eit innspel til arealplanen om eit område i Hagelia i Knarvik.

Tomteselskapet eig eit 50 mål stort areal på nedsida av kontorbygget Dampen og ned mot sjøen.

– Det er eit areal med mange mulegheiter, som kan brukast som utbyggingsareal både til offentleg og privat verksemd, og der det samtidig bør vera muleg å leggja tilrette slik at allmenta får betre tilgang til sjølinja, seier Lomsøy.